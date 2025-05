Guerra de acusaciones cruzadas entre el PRO y el Gobierno por el fracaso de Ficha Limpia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que “Ficha Limpia cayó por impericia del PRO” y dijo que es “no es un proyecto nuevo”. A su vez, desde el PRO contestaron echándole la responsabilidad al Gobierno y comenzó una guerra de acusaciones para encontrar responsabilidades por la caída del proyecto.

“Ficha Limpia no es un proyecto nuevo en la historia democrática. Hace 10 años ponen excusas para no aprobarlo. Esos mismos que lo postergaban acusaban al presidente Milei que tiene solo seis senadores de posponer el debate”, señaló Adorni en conferencia de prensa.

“Los corruptos podrán volver a presentarse porque fueron con especulación electoral a votar la ley de Ficha Limpia“, agregó Adorni señalando que el PRO no tenía todos los votos a la hora de definir la ley. “Los mismos senadores del PRO apuraron todo y bajaron así al recinto. La realidad es que no estaban los votos, ahora no se puede tratar hasta el año que viene“, sostuvo.

“El PRO buscó instalar durante semanas que nosotros queríamos que se trate, el proyecto se cae por su propia impericia. Una vez más mintieron“, disparó Adorni.

Casi al mismo tiempo, la candidata a legisladora porteña, Silvia Lospennato, remarcó: “Perdí la confianza en Javier Milei”.

“Se cayó Ficha Limpia y la impunidad y la corrupción ganó. Los corruptos y sus defensores lo votaron y lo festejaron. Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, yo confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó”, sentenció en una conferencia de prensa.

La candidata sostuvo que hubo una compra de votos por parte del Gobierno para que dos senadores de Misiones “se dieran vuelta”. Ante esto, el vocero sostuvo que “eso es falso” y remarcó: “Todos los datos son públicos”.