Moreno se despide del Ejecutivo pero no de la gestión: "La Caldera necesita otro puente"

El actual Intendente por La Caldera, Daniel Moreno, fue electo Senador por su departamento el pasado domingo 11 de Mayo durante las elecciones legislativas provinciales y tras confirmar que dejará el Ejecutivo, dio algunos detalles a InformateSalta este martes en una rueda de prensa.

"No voy a bajar los brazos, sigue intacta mi capacidad de gestión. Sigue intacto todo. Creo que continuar en otro cargo no va ser malo no va ser malo porque como Intendente ya son 14 años y ya creo que era necesario un cambio y ayudar al Departamento me parece lo más lógico y lo más loable y seguir trabajando por nuestro Departamento".

Moreno explicó sobre cómo quedaría la intendencia al tomar la banca del senado "Queda el presidente del Concejo que en este momento es Daniel Vivero pero en diciembre se eligen autoridades en el Concejo que no sabemos quien puede llegar a ser, si yo me voy hoy sería Vivero, presdiente del Concejo Deliberante por los próximos 2 años o año y medio".

Se refirió a una de las deudas pendientes con el Departameto que tienen que ver con la conectividad y las obras viales "El departamento necesita muchas cosas, cuando bajo el gobernador el otro día a dar el puntapie inicial de la obra tan deseada por todo el departamento, que son los dos puentes y la circunvalación, fue hace 40 días, y ahí con el Intendente Sumbay le dijimos si podíamos empezar a hacer el proyecto porque la parte admnistrativa es muy lenta, el proyecto para el otro puente y nos dio el punta pie inicial en decirnos sí, empiecen, yo les voy a dar una mano. La Caldera ha crecido tanto que necesita otro puente ".