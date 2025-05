Incidentes en acto de La Libertad Avanza: "Nos trajeron por 25 mil pesos y nos quieren dar 10 mil"

Poco antes de que comenzara el cierre de campaña porteña de La Libertad Avanza (LLA) llevado a cabo este miércoles, se armó una polémica entre un grupo de personas que denunciaron haber sido estafados por los organizadores del acto. "No ofrecieron $25.000"… Nos hicieron perder el tiempo", se quejaron.

El incidente ocurrió en pleno Parque Mitre, en Buenos Aires, a metros del escenario principal donde hablarían el presidente Javier Milei y su vocero y primer candidato a legislador porteño por LLA, Manuel Adorni. En medio de los cánticos de los militantes, un grupo de personas comenzó a forcejear con personal de seguridad del acto.

“Nos vienen a patotear, nos trajeron acá a perder el tiempo, nos ofrecieron plata y no nos quieren pagar", denunció ante un móvil de TN una persona que no se identificó. Antes, un muchacho se quejó por una supuesta estafa. “Nos trajeron por 25 mil pesos”, aseguró, pero al llegar les dijeron que no había plata.

El presidente Milei estuvo presente en el cierre de campaña del portavoz oficial del Gobierno y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, en la antesala de las elecciones legislativas del 18 de mayo y apuntó contra los opositores. "No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados porque están peleando el cuarto lugar, vengo a llamarlos para que demos la puntada final y empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires", lanzó apuntando contra Leandro Santoro y Silvia Lospennato, los principales rivales del vocero presidencial en los comicios porteños.

"Chori y Coca"



Porque un joven denunció que le ofrecieron dinero para asistir al acto de cierre de campaña de Adorni: "Vinimos por 25 lucas y ahora nos quieren dar 10". pic.twitter.com/ap3TIpnr3x — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 14, 2025