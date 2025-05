Para el rector de la UNSa, cobrar a extranjeros no representaría un aporte significativo

Tras la decisión del Gobierno nacional de habilitar a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, aclaró que "en el caso de Salta no representa un costo significativo" ya que solo cuentan con aproximadamente 239 en esa condición.

“Tener dos o tres estudiantes por comisión o por carrera no incide en el presupuesto de la universidad”, aseguró el Rector, quien insistió en el cobro no representaría una solución real a los problemas presupuestarios del sistema universitario.

Además aclaró que, en caso de considerarse la implementación de algún tipo de tasa o arancel, la propuesta debería ser evaluada por el Consejo Superior.

"Si es un criterio vinculado con lo económico, creo que no incide para nada"

En la oportunidad, recordó que actualmente el Estatuto de la UNSa establece el carácter no arancelado de las carreras de grado, sin hacer distinción entre estudiantes nacionales o extranjeros. “El ingreso a la universidad es no arancelado y el Estatuto no especifica ningún tipo de diferenciación”, señaló en FM Aries.

En relación con la situación financiera de la casa de estudios, informó que la UNSa actualmente registra un déficit de 950 millones de pesos, que dejó la gestión anterior.