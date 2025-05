Siguen los fuertes cruces por el video fake que viralizaron de Mauricio Macri

La jornada electoral de este domingo en Capital Federal fue fuertemente marcada por la circulación un día antes de un video creado por inteligencia artificial donde Mauricio Macri “bajaba” la candidatura de la Silvia Lospenatto.

Luego de que las diferentes figuras políticas se acercaron a votar en CABA, fueron dejando su opinión sobre la polémica.

La respuesta y acusaciones del oficialismo

Patricia Bullrich

Una de las declaraciones más llamativas fue la de la excandidata a la Presidencia por parte del PRO y actual ministra de Seguridad de la Nación.

Bullrich, afirmó este domingo que la conferencia que realizó el expresidente Macri más temprano, fue de “muy poco carácter”.

“La conferencia de Macri me pareció de muy poco carácter. Es ponerse en una situación de debilidad“, aseguró la ministra.

A su vez, certificó que el video difundido del expresidente “no lo hizo La Libertad Avanza“, y expresó: “Que la militancia lo haya compartido no quiere decir que sea algo oficial”, indicó.

Y manifestó que la campaña del “vale-todo” lo instaló el equipo de Macri.

Federico Sturzenegger

Por otro lado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que el video falso “era bastante gracioso”.

Sturzenegger sufragó en una escuela del barrio porteño de Barracas y opinó que a la filmación “hay que interpretarla como un chiste”.

“Nosotros vimos el video anoche con mi mujer y era como bastante gracioso. Es bastante obvio que era un chiste porque estaba hecho con un imitador bastante malo. Hay que interpretarlo así”, consignó el ministro acerca de la grabación realizada con IA que fue denunciada penalmente en la Justicia por la candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato.

En este sentido, el expresidente del Banco Central consideró que “es parte de la libertad de expresión que debemos preservar”.

Luis Caputo

Finalmente, el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró que “no vió” el video difundido sobre el expresidente Mauricio Macri y que “se enteró” por el grupo de WhatsApp del Gabinete Nacional.

“No vi el video sobre (Mauricio) Macri. Me enteré por el grupo de Gabinete y (Federico) Sturzenegger dijo que era un video totalmente ficticio y gracioso“, manifestó el ministro luego de haber votado en el Instituto Superior Eccleston.

Santoro y la “antidemocracia”

El candidato a legislador por el Partido Justicialista Leandro Santoro vinculó este domingo con una maniobra antidemocrática el episodio del video falso.

Lo hizo al emitir su voto en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la escuela primaria número 8 del barrio de Boedo.

“A mí me parece que lo que pasó o anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa. Vulnera la convivencia democrácitca”, afirmó.

Luego comentó que “en democracia no se juega al fleje, sino que se juega la pelota al medio”.

“Los argentinos necesitan que la dirigencia política sea responsable porque nos costó mucho recuperar la democracia”, enfatizó.

En el juego de preguntas y respuestas con los entrevistadores que cubrieron la emisión de su voto, Santoro afirmó que los que deben dar el ejemplo y ser máximos garantes de la democracia son aquellos que ostentan los cargos más altos.

“En el país, el que debe dar el ejemplo es el Presidente y en la Ciudad, el Jefe de Gobierno”, comentó, en alusión a Javier Milei y Jorge Macri, respectivamente.

Jorge Macri pidió que sea un antecedente

Mientras crecía la polémica, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que se comenzaron los procesos legales correspondientes para castigar la supuesta ruptura de la veda electoral.

Además, en tono similar a Santoro, llamó a que el hecho quede como “un antecedente” para cuidar la democracia argentina.