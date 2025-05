Más frío, más pan: Panadería prevé subas de hasta un 70% en las ventas

Con el termómetro en descenso y las ganas de algo calentito en aumento, las panaderías comienzan a ver señales de alivio en medio de un contexto económico desafiante.

En “El Churrito”, tradicional panadería ubicada en Alberdi 34, su encargado, Jorge, se mostró optimista: proyectan un repunte del 70% en las ventas en las próximas semanas gracias al invierno.

Según relató, las ventas comenzaron a mejorar desde la semana pasada, tras un período difícil afectado por la situación económica nacional. “Venimos bastante flojitos, pero este fin de semana levantamos bastante”, dijo.

Aunque los costos subieron, aún no aplicaron aumentos en los precios y apuestan a que la temporada alta impulse el consumo de pan, facturas y tortillas. “Seguramente vamos a tener que hacerlo, porque si no, no cubrís lo que cuesta comprar los insumos”, explicó.

De cara al invierno, el panorama es más optimista. “Esperamos por lo menos un 70% más de ventas”, expresó el encargado.