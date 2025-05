Luis Caputo retrucó a Ricardo Darín: "Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez"

El ministro de Economía, Luis Caputo, metió los pies en el barro de la farándula al cruzar a Ricardo Darín, luego de que el actor se quejara por el precio de una docena de empanadas. "Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez", sentenció.

Caputo brindó una entrevista a LN+ donde le preguntaron por los dichos de Darín durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. El protagonista de El Eternauta se había quejado porque una docena de empanadas le cuesta, según comentó, $48.000 y en ese marco deslizó críticas contra el virtual blanqueo de dólares que lanzó el Gobierno.

"Terrible lo de Darín, una sorpresa, me dio vergüencita ajena", comentó el ministro, que agregó que el actor "se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes".

"Todo bien si puede comprar empanadas en Mi gusto o Don julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito", le comentó el ministro no sin cierta ironía sobre dos casas de comida que se caracterizan por su elevado precio.

Y puso un ejemplo para salirle al cruce a Darín: "Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, ’Mirtha, los autos salen 200.000 dólares, la gente no puede comprar su Porsche’".

A modo de remate, Caputo le dejó un mensaje con su propio precio de la docena de empanadas: "Ricardo, quedate tranquilo que la gente come empanadas ricas por $16.000".

Darín participó este fin de semana de la mesa de Mirtha Legrand. En ese marco, la conductora le consultó sobre la reciente medida económica con la que el Gobierno busca poner en circulación los dólares que están "en el colchón", es decir, fuera del sistema financiero.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, se lamentó Darín.