El video del presidente Macron siendo agredido por su esposa causa conmoción en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a Hanoi el domingo por la noche para reforzar la influencia de Francia en su antigua colonia, pero antes de que el líder bajara del avión, una imagen causó sorpresa: pareció parecía haber sido agredido en la cara por otra persona.

El incidente quedó grabado justo después de que se abriera la puerta de la aeronave presidencial francesa y se viera a Macron de pie al otro lado. Los brazos de su esposa Brigitte emergen desde la izquierda de la puerta abierta, coloca ambas manos sobre el rostro de su marido y le da da vuelta la cara.

Macron quedó algo sobresaltado, pero se recuperó rápidamente y saludó a través de la puerta. Luego permanece oculto por el fuselaje del avión unos segundos, lo que impide ver su expresión facial o su lenguaje corporal.

La pareja baja las escaleras para recibir la bienvenida oficial de los funcionarios vietnamitas, pero Brigitte Macron evitó tomar el brazo que le ofrece su marido.

El video circuló rápidamente en internet, difundido sobre todo por cuentas habitualmente hostiles al líder francés.

Imagine for one moment if Macron pushed his wife in the face like this? Imagine!! Domestic abuse against men is common and widely ignored. All violence is unacceptable. pic.twitter.com/iQeN6Eumcg