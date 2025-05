¡Ladrones al ataque! A plena luz del día, le robaron su auto de la puerta de su casa

Los ladrones vuelven a ser noticias por el modo en que llevan adelante sus fechorías, atacando a los buenos vecinos quienes se ven perjudicado por el accionar de estos malvivientes, siendo el caso de un robo de un auto acontecido este fin de semana en zona sur.

¿Qué fue lo que ocurrió? Pablo es el damnificado de este robó que pasó mediando las 19.30 horas de este sábado por la etapa 2 de barrio Limache donde ladrones le robaron su vehículo de afuera de su casa, sin dejar pistas ni rastros, pues no pueden dar con el vehículo al momento.

El damnificado habló por la pantalla de Multivisión Federal mencionando que el sábado había llegado de trabajar, pues él realiza sus labores de noche, estuvo haciendo sus cosas y, como el auto de su hermano le ocupaba el garaje, estacionó su Fiat Cronos negro frente a su casa.

Sin embargo, tras un pequeño descanso, al salir para entrarlo a la casa, se topó con la ausencia del auto. Con la desesperación de no verlo, empezó a buscar en los alrededores pero, entendiendo que se lo habían llevado, alertó a la Policía radicando la denuncia.

“Ojalá lo puedan encontrar al auto, me costó mucho tenerlo, lo sigo pagando, no lo cancelé, me faltan dos o tres años más”, indicó Pablo quien alertó sobre la ausencia de cámaras de seguridad en la zona, lamentándose a la vez que nadie vio nada.

Lo que le llama la atención es que él había dejado su auto con alarma, la cual no soló. “Están pasando muchos robos de autos así, que no son de alta gama, que desactivan las alarmas para robarlos”, aseveró agregando que por esa zona “hay muchos piperos, muchos drogadictos, bueno sería que pongan cámaras por aquí”.

La única sospecha que tiene es una que tiene origen hace meses atrás, cuando en una situación acontecida en Santa Ana, perdió las llaves de su auto, por intervenir en un disturbio. “Yo hice constancia de extravío de llave, no sé si me habrán seguido, si la usaron”, se permitió dudar al no saber nada de su rodado.

“Esto fue a plena luz del día, cuando salí el auto ya no estaba; tiene un payaso atrás y un golpe lateral”