¡Les pasó de todo! Mientras denunciaban intento de robo, un borracho les chocó el auto

Las penas que pasa una familia de Santa Lucía son varias, ya que no solo vivieron la angustia de un intento de robo, sino que una persona en estado de ebriedad chocó su auto.

Gabriela es la vecina damnificada de zona oeste, quien relató los acontecimientos que vivieron el domingo alrededor de las 6 am: “Estábamos despiertos porque minutos antes intentaron ingresar a nuestro domicilio”.

La mujer siguió comentando que se apersonó la policía en su casa donde constataron el hecho, pero apenas se retiró el patrullero, un vehículo a gran velocidad chocó su vehículo.

“Casi fue una tragedia porque estábamos en la vereda, todo pasó en cuestión de minutos” dijo la Gabriela a Con Criterio Salta.

Según comentó, el responsable fue identificado como Matías Bruno Zambrano y habría registrado 2.09 gramos de alcohol en sangre, por lo que el hermano de éste se presentó y dio su numero prometiendo hacerse cargo de los daños ocasionados no lo cumplió.

Si bien se comunicaron con el hermano, les respondió que no tenía nada que ver con el hecho, pero esto no quedó allí, ya que el conductor figura con un domicilio en La Viña en un barrio que no existe, sin calle o número.

“Lo único que queremos es que se hagan cargo del daño que nos causaron” finalizó Gabriela pidiendo justicia y responsabilidad.