Adiós estufas: Este es el nuevo electrodoméstico que puede reemplazarlas en la Argentina

Con la llegada de los primeros días fríos y un invierno que se aproxima, muchas familias ya comienzan a preparar los sistemas de calefacción del hogar. Sin embargo, un nuevo electrodoméstico capta la atención de quienes buscan eficiencia, seguridad y menor impacto ambiental: los paneles calefactores radiantes.

¿Adiós estufas? Qué son los paneles calefactores radiantes y cómo funcionan

Esta innovadora tecnología utiliza radiación infrarroja para calentar de forma directa los objetos y personas en una habitación, en lugar de calentar el aire como lo hacen las estufas tradicionales. Esto permite una distribución del calor más pareja, sin corrientes de aire ni resequedad.

Además, muchos de estos paneles pueden alimentarse con energía solar, lo que potencia aún más su perfil sustentable. Silenciosos, sin partes móviles ni llama viva, se presentan como una opción ideal para hogares con niños, adultos mayores o mascotas.

La instalación es simple y flexible: se colocan en techos o paredes y pueden integrarse al diseño del hogar como si fueran parte de la decoración.

Principales ventajas frente a las estufas tradicionales

Bajo consumo energético: gracias al uso de calor infrarrojo y, en algunos casos, energía solar, requieren menos electricidad que estufas comunes o caloventores.

Cero emisiones: al no quemar gas ni generar combustión, no liberan gases contaminantes ni tóxicos.

Más seguros: sin fuego ni componentes calientes expuestos, reducen el riesgo de incendios o accidentes domésticos.

Diseño moderno: algunos modelos se camuflan como paneles decorativos o cuadros. Al ir en el techo, no ocupan espacio.

Funcionamiento silencioso: ideales para dormitorios y oficinas donde el ruido puede ser molesto.

Mantenimiento mínimo: no requieren limpieza frecuente ni recambios de piezas.

Cuánto cuestan los paneles radiantes en la Argentina

En tiendas online se pueden encontrar desde los $167.000. Aunque el costo inicial puede ser mayor que el de una estufa convencional, se trata de una inversión a largo plazo por su durabilidad, bajo consumo y escaso mantenimiento.

Recomendaciones para optimizar el uso de calefacción este invierno

Para complementar el uso de estos paneles u otros sistemas de calefacción, se pueden aplicar medidas simples en el hogar:

Aprovechar el sol durante el día para calentar naturalmente los ambientes.

Cerrar puertas de habitaciones que no se usan, para concentrar el calor.

Colocar burletes en ventanas y puertas para evitar filtraciones de aire.

Usar cortinas gruesas que actúen como aislantes.

Ventilar una vez al día por poco tiempo para renovar el aire sin perder tanto calor.