Turismo en Córdoba bajo la lupa: denuncias de turistas por abusos de la Policía Caminera

Córdoba, la provincia gobernada por Martín Llaryora, conocida por sus paisajes serranos y su rica oferta cultural, enfrenta una creciente preocupación entre turistas debido a denuncias de controles viales excesivos, multas arbitrarias y pedidos de la Policía Caminera que no se dan en otros lugares por reglas únicas.



¿Acaso Córdoba es otro país?



Estos incidentes no solo afectan la experiencia de los visitantes, sino que también podrían tener un impacto negativo en la reputación turística de la provincia.

Testimonios que alarman



Uno de los casos más notorios es el de Daniel Luján, un empresario bonaerense que regresaba de San Luis con su hijo. En un control cerca de La Carlota, fue detenido por supuestamente exceder la velocidad permitida. Según su denuncia, los agentes le exigieron una coima para evitar una multa.

Otro caso que generó repercusión en redes sociales fue el de una turista que recibió una multa por tener el matafuegos vencido. En un video viral, expresó su frustración: "Siete autos frenados por la Policía Caminera que nos están cuidando, por supuesto. Como tenemos matafuego vencido, entonces nos hacen la boleta. No venimos más a Córdoba, lamentablemente no venimos más".

Otro fue el de una persona que venía entrando a Jesús maría e informa que supuestamente fue multado por exceder la velocidad. Indica que lo llamativo era como una policía estaba como escondido con un aparato midiendo la velocidad, sin existir los carteles previos. Una vergüenza tener a policías escondidos haciendo multas. Un papelón de la Policía recaudatoria de Llaryora.

Impacto en la percepción turística



Estas experiencias negativas han llevado a muchos turistas a reconsiderar sus planes de viaje. En foros como TripAdvisor, usuarios comparten sus descontentos:

"Recorrí cinco provincias y al entrar a Córdoba me recibió la policía caminera con una infracción por tener un soporte porta patente, que dejaba ver el 100% de la patente, pero decían que era ilegal. Ya me habían advertido muchos amigos que no pasara por Córdoba, que es la capital de la fotomulta" .tripadvisor.com.ar

Estas situaciones no solo generan malestar entre los visitantes, sino que también pueden afectar la economía local, especialmente en áreas que dependen del turismo.

Llamado a la acción



Si bien es fundamental que los conductores cumplan con las normativas viales, es igualmente importante que las autoridades ejerzan sus funciones con transparencia y respeto. Las denuncias de abusos y corrupción deben ser investigadas a fondo para garantizar la seguridad y confianza de quienes eligen Córdoba como destino turístico.

La provincia tiene mucho que ofrecer, pero para mantener su atractivo, es esencial abordar y resolver estas preocupaciones de manera efectiva y oportuna.