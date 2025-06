Regresó Zanchetta a Salta y crece la bronca: sus víctimas temen que quede libre

Luego de más de 6 meses de la cuestionada partida del condenado ex obispo de Orán, Gustavo Mario Zanchetta, condenado por abuso sexual a dos exseminaristas, hacia Roma por un tratamiento médico que se le brindaría allí y luego de varias prórrogas para su regreso, finalmente pisó suelo salteño y ya se estaría preparando una habitación en un Monasterio local.

Matías Montes, representante en Salta de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, reveló que el religioso continúa impune sin cumplir la pena de prisión domiciliaria y su presencia solo habría despertado la bronca de víctimas y organizaciones que luchan contra el abuso eclesiástico.

A través de QPS denunció que el exobispo habría sido visitado por el actual titular de la diócesis de Orán, Fray Luis Scozzina, y que incluso ya se estaría preparando una habitación para él en un monasterio local.

"Zanchetta está en Salta. Ayer recibió la visita del actual obispo de Orán. Le están preparando su habitación en el monasterio. Lo vi con mis propios ojos".

Condena, impunidad y silencio

Zanchetta fue condenado en marzo de 2022 por el Tribunal Oral N°2 de Salta a 4 años y medio de prisión por abuso sexual simple continuado, agravado por su rol como ministro de culto.

Sin embargo, nunca cumplió la pena en una cárcel común. Gracias a maniobras judiciales de su defensa, accedió a prisión domiciliaria en un convento de monjas.

En noviembre del año pasado, la Justicia le autorizó un viaje a Roma por supuestos motivos médicos, del cual nunca regresó oficialmente. Ahora, su aparición en Salta genera preguntas y sospechas sobre el verdadero control de su condena.

Camino a pedir prisión condicional

El posible pedido de prisión condicional por parte de Zanchetta preocupa a las víctimas. Según Montes, está cerca de cumplir el tiempo necesario para solicitarla. "Sabemos que va a pedirla. Se le está allanando el camino", advirtió.

Recomendó a quiénes estén viviendo situaciones similares que denuncien en la justicia ordinaria. "Es el único camino que todavía muestra algo de confiabilidad".

Y advirtió que el condenado "sigue siendo obispo y el único que puede juzgarlo es el Papa". "Francisco no hizo nada. Ahora la responsabilidad es del nuevo pontífice".

Por último reprochó el trabajo de la Justicia. "El poder judicial no se manejó bien. En Salta no tenemos confianza. Mientras la Iglesia siga atada al Estado, esto va a seguir ocurriendo. Recibimos un abandono total. Queríamos ser sacerdotes y nos tocó irnos. No hubo ayuda psicológica, ni apoyo, ni justicia real".