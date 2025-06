"Esta circulando Influenza A, necesitamos estar vacunados para evitar una forma grave"

El frío llegó finalmente, las mínimas bajaron y ya registramos las primeras heladas en Salta por lo que debemos empezar a proteger nuestra salud de las enfermedades respiratorias que cada año están presentes y a la que desde hace algunos años debemos sumarle el COVID.

Paula Herrera, médica infectologa y Jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud se refirió a la época y aseguró que se dan más casos de Influeza A por lo que es fundamental vacunarse. "Estamos en una época, en realidad hace un par de meses empezaron a circular los virus respiratorios y fundamentalmente lo que más está circulando hoy es gripe, Gripe A, para lo cual hay vacunas, con lo cual lo más importante es el llamado a la concientización sobre la importancia de la vacuna, evita la forma grave, está circulando Influenza A. Necesitamos estar vacunados y estar protegidos para evitar una forma grave".

La médica explicó que la vacuna que ingresa a nuestros cuerpos tienen vírus atenuados. "No nos van a producir la enfermedad pero nos despiertan nuestro sistema inmunológico por así decirlo, entonces hace que nuestro cuerpo reconozca el virus y como que fabrique armas para poder destruir el virus cuando entre de verdad y no deje que el virus haga mucho daño. Es como un recuerdito inmunológico que le da al cuerpo para que ya se prepare cuando venga el virus real y podamos atacarlo como corresponde".

Sobre los movimiento anti vacunas a causa del COVID, Hererra defendió las vacunas y se refirió a la información sin sustento en Redes Sociales "Es un tema que nos preocupa mucho, la vacuna no es Fe, es ciencia, que está demostrada que funciona, que salvó a muchísimas personas que evitó muchísimas muertes, con un montón de enfermedades, no estoy hablando de una vacuna en particular sino en general".

"Ha sido uno de los descubrimientos de la medicina que más impacto ha tenido en la humanidad, o sea que han disminuido la mortalidad, entonces hoy tenemos una esperanza de vida mucho mayor. Es falta de información o desinformación. O los que pasa con las redes sociales que hay demasiada información sin sustento".

El COVID

Paula Herrera, Jefa del Programa de Infecciones confirmó que "el COVID esta circulando en menor jerarquía que la Influenza. "Sigue siendo, al igual que las enferemedades respiratorias, que puede ser grave en personas con factores de riesgos".

"No solo no tenemos que preocupar de la vacunación sino que nuestro cuerpo esté preparado para enfrentar la enfermedad, esto requiere actividad física, alimentarnos bien, tomar muchas agua, si tenemos enfermedades crónicas hacer consulta con nuestro médico cabecera para que tomemos la medicación que corresponde , todo eso ayuda a que si nuestro cuerpo se enfrenta a COVID, Influenza A, Salmonella o cualquier germen esté preparado" dijo por El Once TV.

Sobre el alerta en Asia y Europa sobre una nueva cepa de COVID no se reportó mayor gravedad que las cepas anteriores e insistió que la vacuna sigue siendio protectora para casos graves.