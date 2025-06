Mientras aumenta la influenza entre los salteños, baja la demanda de la vacuna antrigipal

Por estos días, trascendió cómo el virus de la influenza A está haciendo de las suyas, circulando con mayor notoriedad entre los salteños, generando casos de gripe por doquier, con un llamado del personal de Salud a protegerse y evitar los contagios.

Sin embargo, los salteños no están haciendo caso, al contrario, desde las farmacias reportan que está cayendo la demanda de vacunas contra la gripe. Así lo dijo la presidente de la Cámara de Farmacias, Susana Carrasco, quien alertó igualmente sobre la faltante de la dosis Istivac en el norte.

“En febrero nos informaron que iban a llegar en mayo y a los días nos dijeron desde el laboratorio que no se iban a distribuir, al menos, en todo lo que hace al norte argentino”, afirmó en declaraciones a FM Aries.

A esto agregó que, si bien las preventas de las dosis son en diciembre, algunas veces hay un refuerzo en febrero. No obstante, muchas farmacias que habían solicitado la marca Istivac no recibieron las dosis. “Se fabricaron, pero acá no llegaron. Si alguien las consiguió fue desde Buenos Aires, pero prácticamente en todo el país no hubo vacuna Istivac”, detalló.

Por otro lado mencionó que hay una demanda significativamente menor por parte de la población, por tanto muchas farmacias optaron por no encargar nuevas dosis. “Salvo quienes ya tienen pactado con alguna empresa o clientes habituales, el resto decidió no pedir. Desde la pandemia a la fecha ha ido disminuyendo la frecuencia de vacunación en la gente”, sostuvo.

Factor que Carrasco agregó a esta situación es el impacto económico, no siendo las farmacias ajenas al mantener un stock que no se utiliza. “La gente por ahí opta por no vacunarse y la farmacia que se queda con las vacunas tiene que mandarlas a destrucción a fin de año. No se pueden guardar porque las cepas son diferentes”, advirtió para concluir.