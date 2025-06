Precio "nocturno" de la nafta, ¿los salteños se despertarían para cargar a menor valor?

Novedad de la semana que termina fue el anuncio que hizo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín, al anticipar que la petrolera estatal lanzará un sistema de precios variables para los combustibles según la banda horaria, que utilizará Inteligencia Artificial (IA).

Marín indicó que la decisión se basó gracias a la ayuda del sistema Real Time Intelligence Center, un espacio que utiliza la IA para analizar datos en tiempo real, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones en diferentes sectores. Así, se prevé un esquema de venta de nafta y gasoil diferente durante la madrugada con precios más bajos.

Pese a este anuncio, a nivel local no hay buenos ojos en cuanto a su implementación, pues desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, quien pronosticó limitaciones para avanzar en esta idea, pensando en complicaciones como la conectividad, el control de los surtidores, etc.

¿Y mientras tanto los salteños? ¿Qué opinan? ¿Se levantarían a la madrugada para ir a cargar nafta? En general, hay un interés en la medida, queriendo saber cuánto sería ese precio diferencial que tendría el combustible nocturno, aunque reconoce que cargarían “si es de pasada”, pues el frío demanda quedarse en cama.

Así lo dijeron algunos de los entrevistados por CNN Salta -94.7 MHZ- al opinar del asunto. “Es difícil” que cargue de madrugada, dijo un conductor quien reconoció que lo haría si alguna vez se da la oportunidad, en caso de estar muy de noche conduciendo. “Tal vez lo haría”, pero dormir es primero, indicó.

Otro de los consultados compartía que “es difícil” despertarse a la madrugada para recargar nafta. “Yo trabajo, me cuesta salir a la madrugada, cortar el descanso”, explicó aunque “si es un descuento importante, ahí lo pensaría, ahí sí saldría”, mencionó.

Similar expresión daba un tercer consultado por el medio radial. “Podría ser, en algunas oportunidades vuelvo tarde y podría aprovechar”, expresó. No obstante, al ser un hombre mayor de edad, salir de cama no está en sus probabilidades. “A mi edad, salir de cama para cargar nafta, no creo”, subrayó.