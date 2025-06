Se hizo la audiencia por la suba del colectivo e inicia la espera del nuevo precio del boleto

Tal como estaba previsto, fue este viernes cuando se llevó adelante la audiencia pública para discutir la propuesta presentada por SAETA, respecto de la readecuación y aprobación de un nuevo cuadro tarifario del boleto del colectivo en el área metropolitana de Salta.

La audiencia se realizó en el salón municipal de la localidad de Chicoana, donde participaron los directores de la Autoridad Metropolitana de Transporte, junto a su coordinador general, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, entre otros que escucharon a los 15 de los 22 participantes que se anotaron y se hicieron presentes.

“Cumplimos con el rol de exponer los motivos” del pedido”, expresó Mohr al medio La Voz de mi Tierra, tras su exposición donde explicó los motivos por los cuales solicitan llevar la tarifa actual, de $890 pesos a $1213,88 estimativamente.

Algo que el presidente de SAETA resaltó es que el transporte “es una política de gobierno, del gobernador Gustavo Sáenz de seguir colaborando con los salteños, mostramos el volumen de beneficios en boletos gratuitos, subsidios para los pensionados, todo lo que habla de un esfuerzo económico que se mantiene, como las tarifas planas en Chicoana o El Carril”.

Dicho esto, recalcó que el servicio sigue eficientizándose en “un contexto país que no es sencillo, donde todo ha subido, donde el Gobierno mira a la macro pero no a la gente, en ese contexto el transporte no puede ser rentable y necesita subsidios para que las tarifas no estén en el cielo”, resaltando otra vez el aporte de la Provincia.

No obstante subrayó que el transporte “es política de Estado para la provincia, es decisión del gobernador que el transporte sea herramienta de igualdad para estudiar, para estudios y todo lo necesario, hacemos ajustes, agregamos líneas, mantenemos pase libre”, por ejemplo.

Tomando en cuenta los diferentes aspectos mencionados en la audiencia, ahora dará inicio un proceso de evaluación técnica para definir en las próximas semanas el incremento que se aplicará y los motivos por los cuales se adopta esta decisión.