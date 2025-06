Aseguran que River ya negocia por Cristiano Ronaldo

Mientras el mundo River se encuentra convulsionado por la partida de Franco Mastantuono al Real Madrid, en las últimas horas comenzó a cobrar fuerzas la posible llegada de Cristiano Ronaldo, por lo que ahora aseguran que ya hay negociaciones.

El astro luso reveló en conferencia de prensa haber recibido propuestas del fútbol argentino, y si bien no mencionó al “Millonario”, luego se conoció que se trataba del club de Núñez, desde donde lo sondearon.

Se sabe que CR7 se muere por jugar el Mundial de Clubes 2025, mientras que se encuentra de salida del Al-Nassr, surgió la alternativa del equipo argentino.

“A estas horas del domingo, me cuentan que hace días que no solo hay contactos con el entorno del jugador, sino que ya hay negociaciones”, sostuvo el periodista Fernando Pradón.

De acuerdo con el cronista, “River intenta acordar un vínculo hasta diciembre y no solo por el Mundial de Clubes, como pretende el entorno del jugador”.

Según completó Pradón, son “horas claves en la negociación”, ya que “entre mañana y pasado se podría destrabar y revolucionar el país"

