¡Eso no se hace! Es no vidente y se accidentó por la basura que dejan en su vereda

Un drama vive por estas horas Víctor, un vecino de B° Ceferino con discapacidad visual ya que jovenes de la zona como así también otros vecinos, le arrojan basura en la vereda de su domicilio, lo que provocó se accidentara.

Si bien el accidentede Víctor no fue de gravedad, la gente debe tomar conciencia que el hombre esta imposibilitado de ver y es de suma necesidad que transite por lugares despjeados.

"Ya me cansaron, me tiran la basura de noche porque yo no distingo. Se aprovechan, hacen lo que quieren. Vienen de madrugada. Esta es una vereda, tengo lo bloques me lo sacan y se sientan a fumar" saliendo temprano a trabajar de permisionario se golpeó.

Una vecina insistió en la problemática de la basura: "Es muy oscuro, aprovechan a tirar la basura. Hay que estar vigilando, sacamos la basura y tenemos que ver que la gente no rompa las bolsas. Estamos cansado que esto sea un basurero. Es una Avenida. Te tiran perros muertos, gatos y hasta escombros" cerró por Multivisión.