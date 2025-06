Es no vidente y trasplantado, lo atropellaron y no se hacen cargo de nada

Días atrás un joven no vidente y trasplantado de riñón, fue embestido en la zona de la Terminal de Salta. Si bien sufrió golpes y están en control por su condicíón de trasplantado, también le provocaron daños materiales que tienen que ver con su bastón de uso diario y otros elementos, por los cuales ni el conductor ni la empresa del vehículo que lo embistió, ofrecieron ayuda o lo contactaron.

Emmanuel contó: "Yo estaba terminando de cruzar la calle Alicia Puch, un hombre se mandó y no me vio, me embistió. Me tiró a la cinta asfáltica, gracias a Dios no me golpee la cabeza". Además sufrió la rotura de su bastón para circular y otras pertenencias.

Tras el siniestro SAMEC vino rapidamente y con diagnóstico de politraumatismo, fue asistido y trasladado al hospital. "Me llevaron al San Bernardo, tenía golpes en la costilla, me quedó un dolor bastante fuerte, me cuesta respirar y el susto".

Respecto al conductor que lo embistió contó "No se hacen cargo, yo en ese momento tenía el número de telefóno del operario de la constructora. Estuvo detenido en la comisaría y por ese medio conseguí datos, es una empresa llamada PROCON SRL de Mendoza. De la empresa no se comunicó nadie conmigo" reclamó.

En relación a los daños materiales, se refirió a su bastón. "Lo usó a diario para moverme, para andar. Los auriculares y el teléfono que los uso para trabajar y estudiar. Gracias a Dios fueron golpes. Tengo que comprar un bastón nuevo, estoy con este viejo, me perjudicaron, es un bastón que me trajeron de España, un material que dura y cotizado en dólares, cuesta 50 dólares, y la puntera por aparte".

En cuanto a su estado de salud respecto al trasplante diijo "mi riñón esta bien, pero tengo dolor y me dan puntadas", cerró por Multivisión.