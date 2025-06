Robertito Funes Ugarte conducirá un programa llamado "Rosca floja" y adelantó todos los detalles.

El periodista convirtió la agresión que sufrió en la calle días atrás en un ciclo de streaming que saldrá al aire por La Casa Stream.

Robertito Funes Ugarte visitó a Pablo Montagna y el equipo de Pasa Montagna (Radio Rivadavia / Domingos de 13 a 15), y reveló su nuevo proyecto en los medios.

"Discutí con los trapitos porque me rompieron el auto. Me dieron un codazo y me abollaron la camioneta. Ahí empezó lo de rosca floja y demás... Y toda la militancia empezó a usar y abusar de este insulto", puso en contexto el comunicador sobre lo ocurrido en la vía pública.

"Ahora voy a hacer un programa que se llama Rosca floja, aprovechando esto", contó. Y detalló: "Va a ser en La Casa, con Luli Ofman, los jueves a las 16 hs. Ya estuvimos con Luli haciendo un programa en Crudo TV".

¿Qué le pasó a Robertito Funes Ugarte?

Días atrás, Robertito se volvió viral luego de que se haya hecho público un video donde él se baja del auto para increpar a un grupo de hombres con quienes tuvo un tenso intercambio.

El clip que compartió Fede Flowers se viralizó rápidamente en X y mostraba al conductor de La noche de los ex de Gran Hermano encarando a un grupo de personas que supuestamente lo había insultado.

"¿Por qué insultás a la gente? Eso que hacés es ilegal", les expresó molesto mientras sacaba el celular para escracharlos. Después de un tenso ida y vuelta, una de las personas le gritó de mala manera: "Andá amigo, que tenés un hambre bárbara. Chau rosquete. Rosca floja. Andá para allá".

Luego de que se difundiera por toda la red este video, Robertito Funes Ugarte explicó en A la Barbarossa (Telefe) lo sucedido: "Primero, como no veían quién manejaba, me tiraban chorros de agua con detergente. Yo no les podía decir que no quería pero que les iba a dar guita, para que me dejen tranquilo. Uno se asoma, me reconoce y me empieza a pedir que lo ayude, y no me deja explicarle. Justo abre el semáforo y arranco, ahí empezó a insultarme, ’succionador de cosas’ y que tenía el coso roto".

"En el momento no entendía porque me estaba insultando ese pibe al que no pude darle plata, me sentía muy abordado", y el hombre lo comenzó a seguir hasta el otro semáforo con su hijo "y me empiezan a decir ’dale vos, dale a los pobres’. Me empieza a decir una serie de guarangadas y me toca la camioneta. Entonces yo agarro mi celular, bajo para grabarlo y que me diga las cosas que me estaba diciendo porque yo no le tengo porque dar plata a un trapito o limpiavidrios si yo no quiero. Ellos tenían uno menor que el mío, se los puedo asegurar, me grababan todo".

"Aparecieron dos policías en moto, por suerte, y me dicen ’¿otra vez estos? Están asentados acá hace diez años. La gente les tiene miedo y no hacen nada’, ’¿y ustedes que van a hacer?’, les pregunté. Mientras estaba con los policías conversando, me seguían insultando", siguió.

Horas después, estos hombres fueron quienes subieron las imágenes a las redes sociales, contando su versión de los hechos. /Exitoína