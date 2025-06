Mañana habrá descacharrado en B° Limache

Desde la Municipalidad de Salta informaron que este jueves se llevará a cabo el descacharrado en la zona sur de la ciudad.

Las actividades están a cargo del área de Ambiente y Servicios Públicos y en esta ocasión recorrerán B° Limache entre las 9 y las 13.

Según detallaron, retirarán todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de criaderos y reservorios del mosquito vector del Dengue.

El recorrido será el siguiente: Flores, Mario Gómez, Juan Gómez, San Roque, Abraham Ralle, C. Lanusse, Cayó, Ivonne Retamoso, C. 17, Juárez, 2 de Abril, Ramón Fabián, Farat, Galileo Galilei, Av. Gaucho de Méndez, Issac Jira, Parroquia Nuestra Sra. Del Carmen, Campos, Sgto. Blas, Los Mirlos, Condori, Paz, C. 285, Pedro Giachino, C. 286 y Cabo Primero Cisterna.

Las tareas seguirán luego por las siguientes calles: R. Torres, O. Vargas, Alfredo Madrid, Demetrio Herrera, Luis Giameo, Larrañaga, Zamba de Balderrama, Carrillo Gómez, Basso Ferreyra, Coquena y Pje. De Prete.

Si la jornada contará con clima lluvioso, el operativo se reprogramará.