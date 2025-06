Concejal criticó al gobierno nacional por las rutas: “Están hechas pelota”

En el Concejo Deliberante, durante el tramo de manifestaciones y homenajes, el concejal Ángel Ortiz, lamentó las decisiones del gobierno nacional en materia económica.

Ortiz aseguró que el gobierno nacional anunció cambios que hasta el momento no se están aplicando e ilusionan de alguna manera a la gente. “Las tributaciones que tenemos en Argentina todavía no se han anulado ninguna, voy a comprar y me siguen cobrando impuestos en el IVA” agregó.

“A donde vas, tenes impuestos. Pero el fondo de incentivo docente es nacional, no lo cumple. El fondo para la construcción de viviendas que se recauda con el impuesto de combustibles, no llega la plata. Las rutas están hechas pelota” lamentó el edil.

En materia de obras públicas y puntualmente por el estado de las rutas, agregó que “si vas a Cafayate, por los valles, te vas a dar cuenta del desastre que son las rutas”. Además, aseguró que mucha gente se está matando en la Ruta Nacional 9, por el mal estado en Metán.

El concejal pidió que se avance en respuestas a las necesidades que tiene la provincia. “Espero que se empiece a gobernar con responsabilidad en Argentina y nos pongamos a trabajar” finalizó.