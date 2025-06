¿Alquilar en dólares en Salta? Qué recomiendan los corredores inmobiliarios

Mientras los precios de los alquileres en dólares no dejan de subir en Buenos Aires, en Salta la situación es distinta. Pablo Castañeda, corredor inmobiliario en REMAX Salta, asegura que si bien la tendencia todavía no se instaló localmente, no se descarta que eso ocurra en el corto o mediano plazo.

“Hoy creo que es más conveniente celebrar un contrato en pesos con índice de ajuste por inflación"

La razón detrás de los contratos en dólares es, según Castañeda, la combinación de una inflación persistente en pesos y un dólar que se mantiene estable o incluso ha perdido valor. “El dólar está prácticamente planchado y en muchos casos devaluó. Recordemos que hizo un pico hace más de un mes y hoy está bajo, mientras que la inflación sigue existiendo. Eso hace que el dólar venga perdiendo poder adquisitivo en contra del peso”, sostuvo.

En ese escenario, muchos propietarios comenzaron a dudar sobre en qué moneda conviene fijar el valor del alquiler. “Hoy no hay certezas de qué moneda poner. Si se pone un contrato en pesos con algún índice de ajuste que se vaya acomodando a la inflación real, tanto el propietario como el locatario están más resguardados”, opinó.

"Creo que vamos a volver a los contratos en pesos"

En Salta, el mercado inmobiliario aún se está acomodando después de un período de inestabilidad. “Hoy hay mucha oferta locativa, lo que hizo que los precios bajen porque no hay tanto turismo receptivo. Muchas unidades que se volcaron al alquiler temporal hoy vuelven al mercado habitacional. Está costando encontrar inquilinos y eso hizo que los valores hayan bajado en algunos casos un 10 o 20%”, detalló Castañeda.

Sobre el tipo de contrato más común actualmente, sostuvo que hay un “mix” y que depende de cada propietario: “Hay libertad contractual para absolutamente todo. El locador puede fijar la cláusula de precio que quiera, recibir moneda extranjera, bienes o hasta títulos como referencia. Pero creo que vamos a volver a los contratos en pesos, porque no es beneficioso para nadie salir de esa lógica. Hay que volver a la previsión y a contratos claros”.

Para quienes están evaluando poner su propiedad en alquiler, la recomendación de Castañeda es clara: “Hoy creo que es más conveniente celebrar un contrato en pesos con índice de ajuste por inflación o con alguna referencia a un bien o título. Así se evita perder poder adquisitivo, pero también se cuida que no se descalce el contrato ni se sobredimensione el precio para el inquilino”.

El corredor concluye con una visión optimista: “Creo que esto se va a normalizar. Lo que vimos es que muchas partes recurrieron al diálogo y lograron acomodarse. Hoy, con más oferta, eso va a terminar de asentarse”.