Para Milei la marcha a Plaza de Mayo de apoyo a Cristina fue "un partido homenaje" para despedirla

El presidente Javier Milei habló sobre la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y descartó que haya una posibilidad de indulto contra la ex mandataria, que deberá cumplir con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En un adelanto de la entrevista que se publicará este jueves en LN+ con Esteban Trebucq, el jefe de Estado respondió ante la pregunta si habría una exención por parte del Ejecutivo: "Me parece un disparate", fue lo primero que señaló.

"Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es 'el que las hace, las paga'. A mí me parece aberrante", comentó.

En tanto, remarcó que una decisión de estas características "significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia, en caso de que esté en desacuerdo", y apuntó: "Tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy".

Sobre la manifestación que se desarrolló durante este miércoles en la Plaza de Mayo, impulsada por diferentes sectores del peronismo y el partido de Izquierda, el mandatario señaló: "Que la gente se manifieste y haga lo que quiera. La marcha de ayer la vi como un partido homenaje, como cuando se retira un jugador de fútbol. La gente fue a despedir a la señora Kirchner".

En ese sentido, continuó: "La gente no tiene por qué saber de economía. Porque dicen 'yo estaba mejor', te spoileo porque te comiste el capital. Imagínate que decidís con tu familia irte de jarana a Europa e hipotecas tu casa, prendas tu auto y tomas esos fondos para irte a Europa. Pasas la gran vida. Pero llega un momento que te quedas sin plata y te tenés que volver. No tenés ingresos, no tenés trabajo y el banco te ejecuta la hipoteca de tu casa. Claramente, podrías decir que antes estabas mejor, si claro, pero te estabas consumiendo el capital".

"Acá el problema es que esta gente se estaba yendo de joda y la cuenta la pagaba el vecino. Eso generó la resistencia que hay contra el kirchnerismo. Le sacaban a unos para darle a otros, obviamente en el medio se quedaban cosas. Todo parecería indicar eso. Por eso la gente siente que estaba mejor", añadió Milei, que calificó a los militantes como "una minoría ruidosa y que cada vez son menos".