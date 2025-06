Tras el fin de Cuota Simple, lanzan un nuevo plan para comercios

Este 30 de junio termina oficialmente el programa Cuota Simple y para poder mantener el consumo activo, la empresa de servicios de cobros Payway lanzó, con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el programa “Cuotas MiPyME”.

Esta iniciativa busca reactivar el consumo que viene con fuertes caídas a lo que se suma la eliminación de un programa clave, por decisión de Nación.

La propuesta contará con 3 o 6 cuotas fijas con tasas promocionales, de las cuales aún no hay precisiones, y contemplará los mismos rubros de Cuota Simple, además de incorporar productos importados (algo que no estaba habilitado bajo el programa oficial). Asimismo, las cuotas no tendrán un tope de financiación.

Las nuevas propuestas contemplan planes de tres, seis y hasta doce cuotas, con tasas nominales anuales que se ubican entre 50% y 70%, sin regulación. Estas líneas operan a través de consumos con tarjeta de crédito y se canalizan principalmente mediante acuerdos con cadenas de retail, marketplaces y plataformas de comercio electrónico.

El programa cuenta con los mismos rubros que Cuota Simple, entre ellos: