“No vamos a mirar al costado”: el municipio avanza con una ordenanza para controlar a los trapitos

Tras un nuevo caso de cobro informal de estacionamiento en la vía pública, el municipio de Salta reconoció la creciente preocupación por la presencia de "trapitos" y los conflictos de inseguridad asociados a esta práctica.

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, confirmó que el Ejecutivo analiza presentar un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para establecer regulaciones claras.

“Una de las cuestiones que se está profundizando es el tema de los trapitos y la inseguridad que esto genera. Es un problema recurrente y preocupante”, señaló.

En "Agenda Abierta", el funcionario aclaró que, si bien algunos podrían considerar que es un tema de competencia provincial, el municipio no piensa desentenderse. “Lo más fácil sería decir que no es competencia nuestra. Pero venimos trabajando con el Ministro de Seguridad y no nos vamos a hacer los tontos mirando al costado”, enfatizó.

Por último, adelantó que se están analizando distintos proyectos normativos para abordar el problema desde el ámbito local. “Estamos evaluando algunas iniciativas en el Concejo Deliberante para darle un marco a esta situación”, concluyó.