Crece el malestar del campo con el Gobierno de Milei por las retenciones: "Son y serán un robo con cualquier gobierno"

La tensión entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario volvió a escalar. El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, lanzó duras críticas contra la administración de Javier Milei por la postergación en la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias, al tiempo que calificó ese tributo como un "robo con cualquier gobierno".

"El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada", cuestionó Kovarsky en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente rural expresó su decepción con la gestión libertaria por considerar que no cumplió con su promesa electoral. "Pareciera que siempre hay que esperar un par de años. Y mientras tanto, el productor sigue sin margen", afirmó. Además, remarcó que las retenciones son un límite histórico para el crecimiento del sector: "Es un impuesto que le puso un techo al desarrollo del país. No hemos logrado hacer entender eso a ningún gobierno. Ni siquiera este, que venía a hacer las cosas distintas".

En la comparación con gobiernos anteriores, Kovarsky no dudó: "Con el kirchnerismo fue directamente una embestida. Hoy, al menos, hay libertad de exportar, pero las retenciones siguen". También recordó la experiencia de la gestión de Mauricio Macri: "Cuando asumió, Macri las sacó y el resultado fue inmediato: más producción, más rotación, más fertilizantes. Después tuvo que volver a subirlas, pero empezó distinto. Este Gobierno todavía no cumplió nada".

Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió al malestar del agro y defendió el equilibrio fiscal como prioridad: "Siempre escuchamos el reclamo de los productores. Pero es irrazonable que no entiendan que el gasto y el equilibrio fiscal se mantiene con muchos impuestos que no fueron creados por nosotros. Hemos bajado muchos, pero hay límites".

Francos también se refirió a la reciente suba de retenciones a las exportaciones de soja, maíz y sorgo, y al reclamo de varias provincias agropecuarias: "Es razonable que los gobernadores se sumen al reclamo, pero junio genera inquietud porque se paga el aguinaldo y están apretados por esa circunstancia".

El funcionario enfatizó que "nada nos va a sacar del rumbo del equilibrio fiscal", una frase que repiten como mantra en la administración Milei.

Kovarsky también advirtió sobre la falta de competitividad del agro argentino frente a sus vecinos: "Uruguay, Brasil, Paraguay: ninguno tiene retenciones al agro. Nosotros, sí. Así no se puede competir".

Respecto a la situación de los tambos, señaló que la presión de los costos pone en riesgo a los productores: "El sector tambero tuvo un par de años buenos, pero ahora los costos están apretando fuerte. En la zona núcleo ya no cierran los números".