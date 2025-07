"No me voy del partido, sigo firme en el PRO", ratificó la concejal Agustina Álvarez

Tras la sorpresiva salida de José Gauffin del PRO de Salta, y pese a compartir su malestar con la continuidad de la intervención del espacio, la concejal salteña Agustina Álvarez, en diálogo con InformateSalta, confirmó que seguirá formando parte del partido que a nivel nacional dirige el ex presidente Mauricio Macri.

En la oportunidad, cuestionó la prolongada intervención del PRO-Salta, que ya lleva más de cinco cambios de interventores y llamó a avanzar hacia una normalización democrática. "No me voy del partido, sigo firme en el PRO pero obviamente comparto el malestar con las decisiones que se tomaron desde el Consejo Nacional de no convocar a elecciones", expresó.

"Necesitamos ordenarnos institucionalmente, convocar a elecciones, y volver a generar ese contacto partidario con la sociedad"

Consultada sobre si le gustaría liderar ese proceso de reestructuración, Álvarez no dudó: “Por supuesto que me gustaría. No es determinante para mí ser la que conduzca, pero sí es fundamental que quien lo haga sea elegido por los afiliados”.

Sobre los desafíos futuros, Álvarez destacó la importancia de recuperar el trabajo territorial, sumar dirigentes creíbles y fomentar la participación de los jóvenes. “La juventud crece día a día en el PRO y tiene un rol clave. Hay que fortalecer la militancia y volver a mostrar nuestras ideas en cada rincón de la provincia”, afirmó.

Sobre una eventual candidatura a nivel nacional, aclaró que hoy está enfocada en su rol como concejal y en trabajar por la institucionalización del partido. “La verdad que no pienso en una candidatura. Si se da, se da, y si no se da, no se da. No es algo que me resulte determinante para mí. Yo actualmente estoy cumpliendo el rol de concejal, y estoy enfocada en eso, y obviamente en tratar de organizar el PRO".

Por último, envío un mensaje a los jóvenes. “Queremos que los jóvenes se involucren cada día más en la política, porque no solamente son el futuro, sino también son el presente, y hay un montón de problemáticas de los jóvenes que nosotros a través de los espacios políticos queremos intentar resolver".