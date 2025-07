Celulares, cerveza y hasta huevos: crece el contrabando con el dólar quieto y la desregulación

Según la UIA, 33,4% de las empresas asegura que se ve afectada. La situación se extiende más allá de las zonas de frontera: los productos ya se venden en el conurbano. En lo que va de 2025, la Aduana secuestró mercadería valuada en más de US$ 30 mill

Que las fronteras son un colador no es nuevo. Pero en lo que va de 2025, el contrabando creció a tal punto que para las empresas empezó a ser una preocupación, cuando “antes no era tema”, admiten.

El 33,4% asegura que se ve afectada por esta competencia desleal, según una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), con diferencias de precios de hasta 40%.

A los tradicionales rubros golpeados como ropa y perfumes, se suman otros como tecnología ?principalmente celulares, pero también televisores y aires acondicionados?, cerveza y hasta huevos. En menor medida, también cigarrillos, juguetes, artículos de bazar y neumáticos.

La situación se extiende más allá de las zonas de frontera: los productos que entran sin control en pallets de camiones ya se venden en comercios informales del conurbano. Explican que es consecuencia del ‘dólar barato’ y la desregulación de las importaciones, lo que afecta al comercio legal que paga impuestos y genera empleo.

Los productos que entran de contrabando

Uno de tres celulares que se activan no fueron fabricados en la Argentina ni importados legalmente, según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). A principios de 2024, la activación irregular de IMEI ?código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono móvil a nivel mundial? representaba el 25% del total y ahora supera el 33%.

En una de las principales marcas, se multiplicó por seis el contrabando comparado a los últimos dos años. Solo contra 2023, el crecimiento fue por 10. La problemática se extiende también a televisores y aires acondicionados.

En tanto, la industria cervecera sigue de cerca el ingreso sin control de marcas internacionales provenientes de Brasil, Paraguay y Bolivia y la incipiente aparición de etiquetas que no se encontraban en la Argentina. “No estaba en el radar el contrabando”, apuntan.

“Entran ilegalmente, no pagan impuestos, no se controla si cumplen procesos de calidad y no tienen el registro de habilitación sanitaria, lo que supone un peligro para el consumidor, al margen de que la diferencia de precios hace que sea un negocio para muchos comerciantes”, destacan.

El 40% de los autoservicios del AMBA ya venden cervezas de contrabando

Según datos del sector, 40% de los autoservicios del AMBA comercializan alguna marca que ingresó de forma ilegal. Por caso, una compañía estima que ya entró alrededor del 5% del volumen anual de una conocida marca que vende.

Comerciantes aseguran que crece la competencia con distribuidores que surgen y les ofrecen precios entre 30% y 40% más económicos que los de distribuidores oficiales. Es el caso de la popular Skol en Brasil, que en Misiones se vende sin la banda que identifica a los bienes importados.

La cerveza no es el único alimento. Otro caso insólito son los huevos. El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) denunciaron el contrabando de alrededor de 550.000 unidades diarias en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil.

Vienen en cajas de cartón rotuladas en portugués o con la leyenda ‘huevo de Paraguay’ en cajas de plástico, mientras que los de Bolivia entran sin rotular y atados con hilo, no los encintan como en la Argentina. “Distorsionan los precios, generan problemas para pequeños productores que subsisten y ponen en peligro el estatus sanitario, afectando exportaciones por US$ 450 millones”, aseguraron.

Por su parte, el contrabando de cigarrillos representa 9,9% del mercado total, según fuentes del sector, con 7,5% que corresponde a paquetes de contrabando y 2,4% a paquetes de marcas “alternativas” y estampillas fiscales falsas que se venden en minimercados y kioscos de barrios marginales, cuando originalmente sucedía en el noroeste y noreste del país, aunque se calcula que allí aún se concentra 90% del mercado ilegal.

Las dos marcas ilegales de más presencia son Eight y Hills, fabricadas en Paraguay, responsable de 67% del contrabando de cigarrillos en América. Ingresan ilegalmente vía Misiones, Corrientes y Formosa.

Se suman juguetes y artículos de bazar que podrían ser tóxicos al no cumplir los controles sanitarios, así como también neumáticos que conllevan riesgos en términos de seguridad vial.

Aduana refuerza controles

Las industrias intensifican el trabajo coordinado con Aduana, ARCA y Secretaría de Comercio, que reforzaron operativos e inspecciones. En lo que va de 2025, la Aduana secuestró mercadería valuada en más de US$ 30 millones en diversos puntos del país e identificó un corredor sensible en la Ruta Nacional 14, que une Paraguay, Brasil y Uruguay con el AMBA.

“Son productos de origen extranjero carentes de avales y, en muchos casos, objeto de fraude marcario, entre los que se destacan tecnología, bebidas e indumentaria y calzado. También fueron incautados cigarrillos electrónicos, que están prohibidos en la Argentina”, señaló el organismo.

Recientemente, se decomisaron más de 20.000 celulares valuados en US$ 4 millones, más de 3.000 dispositivos tec

nológicos con un valor superior a US$ 2,5 millones, cerca de 74.000 piezas de indumentaria deportiva con inscripciones apócrifas que podrían haberse vendido en US$ 11,2 millones y más de 25.000 botellas y latas de cerveza y gaseosa por un valor de US$ 25.000.

También hubo 17 controles en comercios de Once, Flores y San Justo, donde se descubrieron pelotas, juguetes, peluches, llaveros, cargadores de celular, termos y auriculares, entre otros; al igual que se secuestraron 1.000 cigarrillos electrónicos en el AMBA. /Clarin