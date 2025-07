Belisario Saravia: “Los productores del norte sufren doblemente con la vuelta de las retenciones”

Tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de restituir las retenciones a la soja y al maíz - que volvieron al 33% y 12% respectivamente desde el 1 de julio -, Belisario Saravia, periodista especializado en agro, en diálogo con InformateSalta, explicó que, si bien no fue una medida sorpresiva, representa “una mala noticia” para el sector, en especial para el norte del país.

En el caso puntual de Salta, explicó que muchos productores no pudieron aprovechar el período de baja debido a que su calendario de cosecha es más tardío que en el centro del país. “El castigo para el productor del norte es mayor porque evidentemente desde el gobierno nacional no prestaron atención a esta diferencia productiva", dijo.

“Evidentemente esto hace mella en la ecuación económica de los productores a nivel nacional y particularmente en los del norte”

Además del golpe fiscal, destacó una desventaja estructural debido a los elevados costos logísticos. “A la presión impositiva hay que sumarle entre 1.000 y 1.400 kilómetros hasta el puerto. Si la carga sigue aumentando, los números no cierran”, afirmó.

Consultado sobre la capacidad del productor para absorber este nuevo golpe, señaló que “el campo viene muy ajustado desde hace tiempo, entre subas constantes de insumos, riesgos climáticos y una presión fiscal histórica que limita cualquier margen para invertir o crecer”.

“El productor viene mal desde hace tiempo, la presión impositiva es fuerte desde hace muchísimo"

Respecto a la competitividad del agro argentino frente al mercado internacional, Saravia señaló que el país quedó rezagado frente a gigantes como Brasil y Estados Unidos. “Las retenciones limitan la inversión en genética, fertilización y tecnología. Un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario estima que, si se corrigieran las variables clave, necesitaríamos al menos una década para recuperar la competitividad perdida”, sostuvo.

Por último, sobre la relación del campo con el gobierno de Javier Milei, evaluó que, si bien el sector “posiblemente no esté del todo conforme” con la restitución de las retenciones, no puede hablarse de una ruptura: “No se hizo nada que no se hubiera anunciado. Y eso - para bien o para mal - también es una forma de previsibilidad”.