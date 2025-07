En el segundo trimestre, aumentó la siniestralidad fatal en Salta: "Es por la incultura vial"

La problemática de la siniestralidad vial sigue dando qué hablar en Salta, con la cantidad de accidentes, choques, colisiones y demás sucesos que ocurren, los cuales se incrementaron lamentablemente en el último trimestre, apuntando a la responsabilidad social para mitigar los mismos.

Así lo consignó Juan Carlos Sauma, de la fundación Salvemos Vidas quien en su charla con Multivisión Federal, se apenó que se deba volver a hablar de víctimas fatales “que se podrían haber evitado, aquí hay familias destrozadas y proyectos truncados, con un registro de víctimas de 65 en lo que va del año”.

En el hilado fino de los números, Sauma indicó que en el primer trimestre del año en curso, la cantidad de víctimas fatales en Salta había bajado un 20% a 25% “y era alentador, pero hoy, a comparación del 2024, estamos casi igual que a la altura de junio, solo hay una víctima menos”, contabilizó.

En este punto indicó que esas estadísticas quieren decir “que en el segundo trimestre hubo un incremento notable de víctimas fatales, esto nos debe llamar la atención, si bien hay controles, aquí hay responsabilidad de la sociedad que debe respetar las normas viales y las vidas, prevenir estos hechos viales”.

Con respecto a los causales, Sauma dijo que el 90% de los siniestros viales son causados por errores humanos, siendo de ese número gran parte el exceso de velocidad, el alcohol al volante, el uso de celular y la distracción al volante.

“Es parte de la incultura vial, que ya no es sumar el alcohol, también al celular, el exceso de velocidad, el no dar prioridad de paso en las esquinas… volvemos a caer en la responsabilidad humana, pública, si no respetamos las normas habrá más víctimas viales”, previno.

“Hay mucha distracción, gran parte de los conductores están en el vehículo con el celular en movimiento”