Con tres partidos se cierra hoy la segunda fecha de la Primera División

La fecha que comenzó el pasado viernes, culmina finalmente este lunes con tres encuentros.

En esta jornada se destaca el partido entre Estudiantes y Huracán, obligados a sumar tras duras derrotas la primera fecha. El viernes Boca empató 1-1 con Unión y Atlético Tucumán hizo lo mismo con Central Córdoba.

El sábado dejó lo siguientes resultados:

San Lorenzo 0-0 Gimnasia (Zona B)

Lanús 0-1 Rosario Central (Zona B)

Godoy Cruz 0-0 Sarmiento (Zona B)

Platense 0-0 Vélez (Zona B)

Instituto 0-4 River (Zona B)



El domingo, en el día del amigo:

Barracas Central 0-3 Independiente Rivadavia (Zona A)

Tigre 2-1 Argentinos (Zona A)

Newell’s 1-2 Banfield (Zona A)

Belgrano 0-1 Racing (Zona A)

Independiente 1-2 Talleres (Zona B)



Hoy la jornada cierra con:

-19:00 Estudiantes vs. Huracán (Zona A)

-21:15 Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Zona A)

-21:15 San Martín (SJ) vs. Deportivo Riestra (Zona B)