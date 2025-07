El ex de Fátima Flórez reveló la verdad sobre supuesto romance con Milei: "Todo el mundo sabía..."

Norberto Marcos, ex pareja y representante de Fátima Flórez, se refirió este miércoles al vínculo entre la humorista y Javier Milei, y no dudó en asegurar: “Yo creo que se han usado mutuamente. Le sirvió para la campaña, es una artista muy popular, con una carrera intachable. Todo el mundo sabía que había tenido un solo hombre en su vida, una persona blanca para un político, en estos momentos, le viene bien a cualquiera”.

Durante una entrevista con Intrusos (América TV), Marcos opinó que “es todo un juego de prensa que favorece políticamente a Milei” y consideró que esa estrategia “me parece bárbara porque estamos todos en el mismo juego”.

Consultado sobre los rumores de una posible reconciliación entre la imitadora y el presidente, se mostró escéptico: “Algo escuché. Todo el mundo me pregunta por eso, pero por lo que dice ella es todo falso. Ella dijo también que no era verdad que había ido a la quinta y no tengo por qué no creerle”.

La periodista Dolores Villalba le preguntó si aún mantenía sentimientos hacia Fátima. Marcos fue claro: “Yo le creo porque considero que es lo que está pasando, me entero por otros lados también. Yo ya tengo mi vida en otra dirección. Fue todo muy lindo, fueron 23 años de éxito y ahora estamos en busca de otros éxitos”.

En otro tramo del diálogo, se animó a hablar de su presente sentimental. “No, chongueando a ese nivel no, yo soy una persona bastante controlada y seria en ese sentido, pero sí estoy conociendo gente”, respondió cuando le preguntaron si estaba saliendo con alguien.

Las declaraciones de Marcos llegan luego de semanas de rumores sobre un reencuentro entre la artista y el mandatario, alimentados por versiones de un encuentro en Las Vegas. Lejos de confirmar esa información, el ex de Flórez dejó entrever que lo que hubo fue más conveniencia mediática que romance real./Datadiario