¡Tristísimo! La mujer que murió en la terminal de Pichanal iba al casamiento de su hija

Fue alrededor de las 17:00 horas de este jueves cuando vecinos de la localidad de Pichanal vivieron momentos de tensión y zozobra, luego que alertaron sobre la presencia de una mujer mayor de edad sin signos vitales, a bordo de un colectivo de larga distancia.

El reporte de este fallecimiento se dio en la terminal de ómnibus de la mencionada localidad, donde dieron aviso al personal policial que la pasajera no tenía signos vitales. Personal del SAMEC se hizo presente para confirmar que la mujer estaba sin vida.

Ahora se conoció el testimonio del hermano de la mujer, de 84 años, quien relató cómo fueron los últimos instantes que compartió con ella hasta toparse con su muerte a bordo del colectivo, mencionando que iban en dirección a La Rioja a un casamiento.

Primeramente mencionó que ambos, oriuindos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, iban desde Salvado Mazza hasta la vecina provincia. "Íbamos a una boda, la de mi sobrina, la hija de ella", relató con angustia WIlson, el nombre del hermano, en declaraciones que replicó Somos Salta.

Según mencionó, en el colectivo "ella iba contenta, comimos milanesas, nos subimos, me dormí, ella se durmió y, cuando pasamos Tartagal, le dije si no quería agua, la vi toda fría", rememoró. "Le decía '¡hermana, hermana!', entonces me contacté con el conductor para pedir auxilio", sumó sobre cómo fueron los momentos previos a llegar a Pichanal. "Cuando desperté, ella ya no estaba con vida", se apenó.

"Ella estaba contenta, oraba a Dios; murió tranquila, no sufrió"