Manuel Cornejo obtendría domiciliaria por tener presión alta

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, fue condenado a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como responsable del delito de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Todo esto por tres hechos que se le imputaron.

La condena se le fue impuesta hace poco más de dos años y hasta que la misma no quedó firme, el ex jefe comunal no fue a prisión. A fines de marzo del año pasado, Cornejo, recibió la noticia que no quería, la condena quedó firme y él ingresó a Villa Las Rosas.

Hace tres meses se le rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Ahora, una junta médica conformada por profesionales del Servicio Médico del Poder Judicial, del Servicio Penitenciario, y un perito de parte de la defensa y uno de la Municipalidad de Campo Quijano avaló la prisión domiciliaria.

De esta manera, el exintendente Manuel Cornejo, podría cumplir el resto de la pena en su casa. ¿Qué falta? Que un juez firme la solicitud de misma para que se retire de Villa Las Rosa.

La defensa de Cornejo viene argumentando problemas de hipertensión en Cornejo, que le dificultarían continuar alojado en el penal de Villas Las Rosas.