Franco Colapinto corre las primeras pruebas libres en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Este viernes comienzan las primeras pruebas libres en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y Franco Colapinto volverá a salir a pista. El piloto argentino ya está en Hungaroring y palpitó este nuevo desafío.

Si bien el Alpine llega sin mejoras una vez más, la ilusión por hacer un buen papel están intactas. En estos primeros entrenamientos, la escudería francesa junto a Colapinto buscarán encontrar la mejor configuración y sentirse cómodos con el auto.

Al igual que sucedió en carreras anteriores, la posición en las primeras sesiones no es influyente y se usa como reconocimiento para sacar datos y hacer pruebas.

En la parte alta de la parrilla los atractivos son diferentes: la pelea entre Lando Norris y Oscar Piastri no para de subir de temperatura, mientras que Max Verstappen, tras confirmar su continuidad en Red Bull para el 2026, está al acecho. Al mismo tiempo, Charles Leclerc busca que su Ferrari les genere inconvenientes a sus rivales y los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli quieren meterse en la disputa.

Qué dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

“Desde el principio dije que me falta confianza con el auto y que a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto en las curvas, y eso simplemente no me da confianza”.“Creo, de verdad, que el potencial está ahí, que el coche puede hacerlo y puede estar como yo quiero, así que estamos trabajando duro”.“(Pierre Gasly) Ha estado haciendo un buen trabajo de equipo en términos de maximizar lo que el coche puede hacer, creo que está un poco adelante de lo que esperábamos“.

Los antecedentes de Franco Colapinto en el GP de Hungría

En la temporada 2019, Colapinto logró el primer y segundo lugar en las rondas 13 y 14 de la Eurocopa dentro de la Fórmula Renault, categoría en la que se consagraría campeón con dos carreras por disputarse y 108 puntos de diferencia sobre su primer seguidor.

El primer gran antecedente que ilusiona a Colapinto ocurrió en 2022, en la sexta carrera de la temporada de Fórmula 3. Allí logró un segundo puesto en la Sprint.

El segundo antecedente se dio un año después: en la temporada 2023 terminó séptimo en la Sprint y llegó al podio en la carrera principal con un tercer puesto. Esta fue una de sus actuaciones más sólidas del campeonato, que marcó un punto de inflexión en su consolidación como uno de los talentos más prometedores de la categoría, lo que le valió el ascenso a Fórmula 2.

Su última carrera en Budapest fue el año pasado, con la Fórmula 2, donde logró un quinto puesto en la Sprint y el 13° puesto en la carrera principal, tras varios errores del equipo y muchos sucesos fortuitos del fin de semana como la estrategia con los neumáticos, que le valieron la pérdida de varias posiciones en un momento clave de la carrera.

Cómo le fue a Franco Colapinto en sus siete primeras carreras con Alpine

En sus primeras siete presentaciones con Alpine, el pilarense de 22 años tuvo que luchar contra el bajo rendimiento del auto y no logró sumar puntos: fue 16° en Imola, 13° en Mónaco, 15° en España, 13° en Canadá, 15° en Austria, se perdió el Gran Premio de Gran Bretaña por una falla en el monoplaza y terminó 19° en Bélgica.

¿Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Hungría?

Viernes 1 de agosto

Práctica Libre 1: 8:30Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 2 de agosto

Práctica Libre 3: 7:30Clasificación: 11:00

Domingo 3 de agosto

Carrera: 10:00

Todas las sesiones se podrán ver en vivo a través de Disney+.