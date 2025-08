Derrumbe en playa de estacionamiento: El dueño compró el auto dañado y ya levanta las paredes

El viernes Salta se vio afectada por el viento zonda, que dejó muchos daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Los focos ígneos también fueron una gran complicación para la gente e incluso muchas familias perdieron sus viviendas en B° 20 de Junio.

Otro de los hechos que también se dio en la ciudad, y que puso a muchos en alerta, fue el derrumbe de una pared en zona centro, en una playa de estacionamiento, donde las imagenes mostraban daños totales en un vehículo y otras consecuencias.

InformateSalta buscó la palabra de Bernardo, propietario del lugar, quien nos aseguró que ya está todo encaminado y en algunos casos solucionado. "Ese pedazo que se cayó, era todo pared de adobe y cuando empezamos a voltear hay un caño roto y está todo húmedo. Es la pared del vecino, pero ya está, yo no tengo tiempo para perder así que estoy arreglando todo. No pude hablar con el vecino, porque es la curia y bueno es dificil hablar con ellos, estoy arreglando todo eso".

Aún sin poder abrir sus puertas, explicó: "No estamos trabajando porque está desprolijo, pero nada más que por eso. Vinieron y me dijeron cómo tengo que hacer la pared, me dieron las instrucciones y estamos haciendo eso. El viernes estará habilitado".

El hombre explicó que están levantando alrededor de 8 metros de pared. "En realidad donde se cayó son 3 metros, pero nos estamos yendo para los costados porque en esta parte hay un montón de casitas, todas tenían pared de ladrillo y justo esta era de adobe, porque nunca se pudo entrar ni hacer nada".

Respecto al auto aplastado confirmó "El auto que se aplastó se lo compramos al señor, lo tenía publicado en Marketplace y se lo compramos, ya es mío el auto y ya se le solucucionó el problema. El auto blanco tuvo la luneta que se la mando a reparar y otro tuvo otra cosa, que ya está en el chapista, ya está todeo solucionado".

En relación a la docente que publicó un video, mostrando desde la vivienda la pared caída, el hombre contó "Justamente ella estaban ahí, que supuestamente creo que estaban usurpando. Gracias a esto lograron que se vayan".

Además desmintió de ese video, que la media sombra estaba atado a la pared, cosa que no es real, ya que tiene unos pilares donde los ata.

"La víctima fui yo al 100%, pero no quiero problemas, quiero hacer la pared de vuelta y trabajar" cerró por InformateSalta.