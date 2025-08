"Me encantaría dar esa batalla" dijo Villada a una posible candidatura a diputado nacional

El Ministro de Gobierno de la Provincia, Ricardo Villada, se refirió a esta posibilidad de una lista propia con candidatos de Gustavo Sáenz para las próximas elecciones legislativas nacionales.

En ese sentido, por FM Aires, Villada dijo que “ya lo había adelantado el gobernador, veníamos debatiendo entre las fuerzas políticas que componen el frente que conduce Gustavo, con legisladores provinciales, intendentes y finalmente tomamos la decisión de en estas próximas elecciones nacionales mantener una posición coherente frente a un escenario nacional que es bastante complejo, y esa posición de coherencia significa presentarle a las sociedad candidatos que se diferencien del kirchnerismo, que lo único que quiere es que a Milei le vaya mal y que se diferencien también de los candidatos de La Libertad Avanza que adhieren de manera irrestricta a todo lo que pueda plantear el presidente, sea esto que le convenga a los salteños o no”.

Por ello, dentro de esa coherencia es necesaria una alternativa, si quiere un poco más moderada, que es lo que está buscando la gente y que tiene que ver con apoyar al presidente, pero ponerle límites cuando se tratan de los intereses de Salta.

¿Y los candidatos?

Desde que se conoció esta posibilidad fueron muchos los dirigentes y políticos que salieron a bancar la idea y algunos con muchas genas de ser el o la bendecida con una de las candidaturas en juego. Al respecto, el ministro de Gobierno señaló que “el espacio que conduce Gustavo tiene nombres importantes que están en condiciones de ir a debatir, a pelear a Buenos Aires por lo que nos corresponde y a diferenciarnos de los legisladores nacionales que quedan envueltos en cosas que terminan perjudicando a Salta. Hay muchos nombres de Capital, del interior que están siendo analizados por los partidos para buscar las mejor propuestas que entendamos que debe ser para los salteños”.

El periodista le consultó sobre sus apetencias personales en la próxima contienda electoral, a lo que Villada dijo: “La verdad que a mí me encantaría poder dar esta batalla, porque la verdad que uno ve tantas asimetría y ve esto, es decir, Salta tiene tanto para aportar al país, que da bronca que en definitiva no se vea desde allá esa enorme posibilidad”.

¿Sáenz candidato?

Uno de los rumores que corrió es la presencia del gobernador como candidato, incluso lo señalaron como candidato a senador nacional suplente, pero el funcionario dejó en claro que “ Gustavo no está en esas especulaciones. Pero bueno, ahí vamos a tratar de hacer la mejor oferta y, obviamente, atendiendo a las necesidades que tiene Salta, que creo que esto es más allá de los nombres, de las personas, de los espacios, lo importante es entender que hoy, por hoy, Salta tiene un enorme oportunidad y que no la tenemos que dejar pasar y, para eso, hay que ponerse firme, no podemos caer de nuevo en que tenemos legisladores nacionales que van, pisan Buenos Aires y a los tres días, se diluyen o terminan enredado en las internas, que son propios del centralismo que lamentablemente nos hacen tanto daño ¿no?"