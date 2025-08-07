Día del niño: ¿Qué es lo más ofertado en redes?

El próximo domingo 17 de agosto se celebra en todo el país el Día del Niño en un contexto económico nacional complicado. Es en este marco que las redes sociales juegan un papel fundamental, con ofertas y ventas entre particulares aunque muchas veces dan lugar a estafas y comercio ilegal.

En Market Place de Facebook, uno de los lugares más elegidos para la compra y venta de distintos objetos, se pueden encontrar regalos para el Día del Niño que van desde los $2.000.

Comenzamos con cajas personalizadas que incluyen golosinas; $2.000

Peluches con mantas, de acuerdo al tipo y tamaño se pueden encontrar desde los $25.000.

Un favorito de cada año son las consolas de videojuegos, estás de acuerdo a sus especificaciones técnicas pueden costar desde $160.000.