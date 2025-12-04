Un hombre se subió a un árbol en Plaza 9 de Julio y quiere terminar con su vida

Hace unos minutos se conoció que un hombre de mediana edad, se subió a un árbol en la Plaza 9 de Julio y amenaza con terminar con su vida. En las imágenes que rápidamente circularon por redes sociales se ve a oficiales de la Policía de la Provincia de Salta dialogando con el hombre para que baje.

Todo sucedió en la plaza central de la ciudad ante la mirada atónita de locales y turistas que estaban en la zona. Es que mientras sujeta una soga, atada a una de las ramas del árbol, el hombre amenaza con saltar.

La zona se encuentra restringida para que los profesionales de seguridad y salud mental puedan trabajar.

El caso reabre el debate sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Se debe recordar que la Provincia de Salta mantiene activo un amplio programa sobre salud mental, que incluye centros de atención para las personas que lo requieran.

Las personas que crean necesitar asistencia pueden hacerlo el servicio funciona dentro de las instalaciones del centro de salud N° 63 “Dr. Roberto Nazr”, ubicado en avenida Sarmiento 655, de la ciudad de Salta, en el horario de lunes a viernes de 7 a 15. Por consultas, los interesados también se pueden comunicar a la línea (0387) 4213387. En caso de emergencia, se puede llamar al Sistema de Emergencias 911.