Del pan al alquiler: Cuánto se encareció vivir en Argentina en diez años (y quiénes perdieron más)

Entre 2015 y 2025, la economía argentina atravesó el período más prolongado de caída del poder adquisitivo desde 1983. En apenas una década, el peso se devaluó más de 11.000%, mientras salarios, jubilaciones y haberes mínimos crecieron muy por debajo de los precios.

Resultado: una pérdida estructural del ingreso real, especialmente en alimentación, transporte, vivienda y servicios esenciales.

La devaluación: un peso que vale 110 veces menos

En diciembre de 2015 el dólar oficial del Banco Nación cotizaba a $12,90. Diez años después, en noviembre de 2025, ya se ubicaba en torno a $1.425.

La depreciación acumulada equivale a que el peso vale 110 veces menos. Pero el impacto sobre la vida cotidiana fue aún mayor, porque muchos bienes y servicios subieron más que el tipo de cambio.

Los datos infográficos son contundentes.

Los salarios: una década corriendo atrás de los precios

• Salario registrado privado: –32% respecto de 2015 (CIFRA–CTA).

• Salario mínimo: pérdida del 55–60% real (FETIA–CTA).

• Jubilación mínima: caída del 50% real o más (EcoGo; El Auditor).

La conclusión es inequívoca: quienes dependen del salario mínimo, la jubilación o el empleo informal sufrieron las peores pérdidas.

Los precios que más aumentaron: alimentos, transporte, vivienda y servicios

Los precios de bienes esenciales se multiplicaron varias veces más que los ingresos. Los casos más representativos:

1. Transporte urbano

Boleto de colectivo CABA: $3 → $450,63 (×180).

Subte CABA: $4,50 → $919 (×200).

2. Alimentos fundamentales

Pan común (kg): $19 → $2.800/3.300 (×140–170).

Carne vacuna (cortes populares):

En 2025, cortes como nalga, cuadrada o asado ya superan los $13.000–$16.000/kg según relevamientos de precios (CEPA; Aire Agro).

Otro relevamiento de este año señala que el precio del “novillito” pasó de $2.369 a $2.965 por kilo en el primer trimestre, con subas adicionales durante el año.

Según un análisis del sector, los aumentos de la carne en 2025 están “muy por encima” de la inflación general.

La carne —uno de los alimentos más sensibles para los hogares— aumentó muchísimo, en muchos casos más que el promedio de precios, lo que agrava la pérdida de poder de compra, especialmente para familias de ingresos medios y bajos.

En 2015, los mismos cortes costaban entre $80 y $100/kg, según relevamientos de ONG y precios de góndola.

Eso implica multiplicadores de ×130 a ×160, superiores incluso a la devaluación.

3. Vivienda

Alquiler 2 ambientes en CABA: $4.319 → $600.000 (×140).

4. Servicios básicos (agua, luz, gas)

Este rubro es clave porque impacta de manera directa en el gasto fijo familiar.

Entre 2015 y 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, el impacto tarifario fue brutal:

Electricidad: +562%

Agua: +338%

Gas: +223%

Entre 2018 y 2025 se registraron nuevas rondas de aumentos y reacomodamientos tarifarios, particularmente en 2024–2025 por quita de subsidios del gobierno de Javier Milei.

En 2025, informes de consultoras muestran que las tarifas de servicios públicos volvieron a aumentar en porcentaje mayor que salarios en la mayoría de los tramos.

Si se compara la tarifa promedio domiciliaria de agua, luz y gas entre 2015 y 2025, la suba acumulada supera ampliamente el aumento del salario mínimo y acompaña o incluso supera al aumento del transporte.

Los servicios públicos, que en 2015 eran subsidiados y relativamente baratos, hoy representan una carga mucho mayor del ingreso familiar, especialmente para quienes cobran el salario mínimo, jubilación mínima o ingresos bajos.

Un país donde vivir cuesta mucho más que hace diez años

El cruce de datos muestra que:

✔ Los bienes de mayor peso en la canasta popular fueron los que más aumentaron.

Transporte, alimentos frescos, panificados y alquileres subieron más que el dólar y muchísimo más que los salarios.

✔ Los servicios esenciales dejaron de ser un gasto bajo.

La combinación de quita de subsidios, inflación y devaluación hizo que agua, luz y gas pasaran de representar un gasto acotado en 2015 a un componente significativo del ingreso mensual en 2025.

✔ Quienes menos ganaban perdieron más.

Salario Mínimo Vital y Móvil, jubilación mínima y empleo informal: caídas del 50% al 60% real.

Salarios formales: caída del 30–35 %.

✔ El resultado es una década de retroceso en bienestar.

La vida cotidiana en Argentina se encareció entre 140 y 200 veces según el rubro. Los sueldos lo hicieron solo entre 2 y 3 veces en términos reales.

Transporte urbano

Colectivo CABA: de $3 a $450,63 → aumento de 180 veces.

Subte CABA: de $4,50 a $919 → aumento de 200 veces.

Alimentos básicos y vivienda

Kilo de pan común: de $19 a entre $2.800 y $3.300 → aumento de 140 a 170 veces.

Alquiler 2 ambientes en CABA: de $4.319 mensuales a $600.000 → aumento de 140 veces.

En todos los casos, la velocidad de aumento supera claramente a la devaluación del tipo de cambio oficial —que fue de 110 veces—, lo que refleja el peso de la inflación doméstica, la recomposición de tarifas y la dinámica propia de mercados desregulados como el inmobiliario.

El cruce de estos datos permite ver un fenómeno que trasciende coyunturas políticas: el ingreso de la mayoría de los argentinos perdió capacidad real para cubrir los gastos esenciales. Alimentación, vivienda y transporte —los componentes que más pesan en los sectores populares— fueron precisamente los rubros que más aumentaron.

Los salarios formales resistieron mejor, pero igual retrocedieron un tercio. En cambio, jubilaciones mínimas, empleo informal y salario mínimo sufrieron caídas que reconfiguraron la estructura social y ampliaron la pobreza laboral.

Argentina llega a 2026 con un cuadro de ingresos deteriorados y una economía donde el costo de vida se multiplicó entre 140 y 200 veces en una década. La pregunta que queda abierta es si la próxima etapa permitirá recuperar parte de lo perdido o si el estancamiento seguirá profundizando la brecha entre precios y salarios.

Con las políticas “ensayísticas” del gobierno libertario, que hasta el día de hoy ha tomado las principales decisiones económicas, sobre todo las referentes a tarifas y endeudamiento exterior a golpe de decretos de necesidad y urgencia, prescindiendo de diputados y senadores en aras de un equilibrio fiscal ficticio y en nombre de la reforma de un Estado que se ha transformado en “un sectario club de amigos”, el panorama no es para nada alentador.

Fuentes verificables

Banco Nación – Series históricas del tipo de cambio oficial.

CIFRA–CTA, Informe de situación salarial, marzo 2024.

FETIA–CTA, Evolución del SMVM, 2024.

EcoGo – Informes previsionales 2015–2025.

El Auditor.info – Comparativa de haberes mínimos.

Consumidores Libres – Relevamientos de precios 2015.

INDEC – IPC por rubros.

CESO – Informes de alquileres 2025.

SBASE, Gobierno de la Ciudad, SUBE – Tarifas de transporte 2015 y 2025.

Chequeado: Aumentos de tarifas de servicios entre 2015 y 2017.

Aire Agro; CEPA – Relevamientos de precios de carne 2024–2025.