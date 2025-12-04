Esta noche se realizará una nueva marcha por Vicente Cordeyro

Sociedad04/12/2025Guillermo CaliuoloGuillermo Caliuolo
Vicente cordeyro

Familiares y amigos del ex comisario, Vicente Cordeyro, convocan a una marcha en su honor y en la búsqueda de justicia. La cita será a las 20:00 en la Plaza 9 de Julio, en dónde la congregación se hará bajo el lema: "No me silencio".

Se espera una amplia y respuetuosa convocatoria en el lugar.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 4.12.27 PM

