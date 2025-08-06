El millonario reclamo de Tinelli a San Lorenzo

En medio del caos institucional que se vive en San Lorenzo respecto a un posible retorno de Marcelo Moretti, de licencia tras ser acusado de recibir coimas, se dio a conocer un millonario reclamo por parte de Marcelo Tinelli, en relación a un contrato de mutuo incumplido de su tiempo en la Comisión Directiva.

Según pudo averiguar el canal TyC Sports, el empresario y conductor televisivo intimó a la institución por el incumplimiento en un contrato de mutuo, ya que la cifra transferida nunca se le fue devuelta pese a lo establecido en el vínculo: "Con fecha 1ero de diciembre de 2019 ha celebrado un contrato de mutuo con el "Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil", en virtud del cual en su carácter de mutuante, ha entregado al Club de referencia quien recibió en su carácter de mutuario, la suma de Dólares Un Millón Cien Mil (U$S 1.100.000.-)".

La notificación cuenta con fecha del 24 de julio de 2025, mismo día en el que fue recepcionado en la sede de Av. La Plata, y contaba con un plazo para que sea abonada la cifra que Tinelli reclama, algo que no sucedió. "Notificar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil que se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado", indica el Acta Notorial.