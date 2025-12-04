Juventud Antoniana sumó un nuevo refuerzo: Pablo Alvarenga

Deportes04/12/2025
juventud refuerzo

El Centro Juventud Antoniana anunció oficialmente la incorporación del delantero Pablo Alvarenga, quien se convierte en el primer refuerzo del plantel para la próxima temporada.

Alvarenga, de 37 años y 1,93 metros de altura, viene de desempeñarse en Güemes de Santiago del Estero, su último club antes de acordar su llegada al Santo. Su perfil como delantero centro (9) apunta a reforzar el juego aéreo, la referencia en el área y la capacidad de finalización, atributos valorados por el cuerpo técnico.

Desde la institución destacaron que su llegada forma parte de la estrategia para fortalecer el plantel con futbolistas experimentados y con liderazgo dentro y fuera de la cancha.

El delantero ya se encuentra a disposición para sumarse a los trabajos de pretemporada.

La institución le dio la bienvenida: “¡Éxitos en esta nueva etapa en el club!”

juventud alvarenga

