El Diablito Echeverri volvió a ser suplente en Bayer Leverkusen: ¿Se acerca a River?

El Diablito Echeverri es uno de los ex River que actualmente se encuentra en las grandes ligas de Europa. Luego de marcharse a Manchester City a fines del 2024, el chaqueño jugó un puñado de partidos y fue cedido a Bayer Leverkusen de Alemania, donde no está consiguiendo la continuidad deseada por lo que comenzó a sonar como un posible refuerzo para el Millonario.

Este martes, el surgido en las divisiones inferiores del Millonario permaneció en el banco de suplentes durante la victoria de su equipo como visitante de Borussia Dortmund (1-0) por los octavos de final de la Copa de Alemania. Así, acumuló su quinto encuentro consecutivo sin formar parte del once inicial y el cuarto en el que no pisó el campo de juego.

Mientras tanto, de acuerdo a la información del periodista Juan Patricio Balbi, River inició contactos para intentar repatriar a préstamo al volante ofensivo de 19 años. Para eso, deberá dialogar con Manchester City, quien busca sacar al Diablito de Alemania para cederlo a otro equipo en el que pueda sumar más minutos, aunque desearía prestarlo a otro conjunto de Europa.

Desde su llegada a Bayer Leverkusen, Echeverri registra nueve encuentros con tres titularidades sobre 20 partidos posibles. Además, brindó una asistencia en el empate por 2-2 ante Copenhague de Dinamarca por la primera fecha de la UEFA Champions League.