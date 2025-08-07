Cierre de alianzas en Salta: La LLA por su lado, Urtubey-Estrada-Leavy con el PJ y Sáenz con candidatos propios

Hoy, a la medianoche, cerrará el plazo para la inscripción de alianzas electorales de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, en las que Salta renovará tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados.



Según supo InformateSalta, el escenario se perfila con tres grandes frentes protagonistas: el oficialismo provincial bajo el liderazgo Gustavo Sáenz; el frente Anti-Milei integrado por el ex gobernador Juan Manuel Urtubey junto al PJ intertevenido y el kichnerismo; y La Libertad Avanza, que competirá sin aliados.



Sáenz y su frente Primero los salteños

El espacio del gobernador Gustavo Sáenz irá con lista propia, sin aliarse a ninguna fuerza nacional. Utilizará las estructuras ya conocidas de “Unidos por Salta” y “Vamos Salta”, y entre los nombres que suenan para encabezar la boleta figuran la ingeniera Flavia Royón, el ministro Ricardo Villada, Ignacio “Nacho” Jarsún y la actual diputada Pamela Calletti.

Los anti Milei



Por otro lado, el exgobernador Juan Manuel Urtubey se sumará al frente que agrupa al kirchnerismo y al PJ intervenido. Allí también aparece el actual diputado Emiliano Estrada con intenciones de renovar su banca y el senador nacional Sergio “Oso” Leavy. La alianza peronista incluye al PJ, Frente Grande, Kolina, Igualar y otros partidos del progresismo salteño.

Los mileistas



En paralelo, La Libertad Avanza competirá sin alianzas, con Alfredo Olmedo ya confirmado como candidato a senador nacional. Lo acompañarían figuras como Emilia Orozco y Carlos Zapata, aunque el orden de los cargos aún no está definido. El espacio libertario no presentó alianzas ante la Justicia Federal Electoral y lo hará directamente con listas el próximo 17 de agosto.

La próxima fecha clave del calendario será el 17 de agosto, con la presentación de listas. En tanto, el 27 de este mes comenzará oficialmente la campaña.