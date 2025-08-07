La semana que viene habrá paro en la UNSa

Esta semana la educación universitaria volvió a ser noticia en los medios, es que la Cámara de Diputados de la Nación, le dio media sanción a la ley que garantiza el financiamiento universitario.

En el medio de la decisión de los legisladores nacionales, el secretario de ADIUNSA Diego Maita, informó que los trabajadores realizarán medidas de fuerza la semana que viene.

En una entrevista a Fm Profesional, Maita, afirmó que la decisión se debe a la delicada situación económica que está afectando al personal que trabaja en las universidades nacionales.

“El problema es que nosotros seguimos con los sueldos de miserias, universidades desfinanciadas y entendemos que estamos en un punto de corte por eso estamos llamando a un paro para la semana que viene” sostuvo Maita.