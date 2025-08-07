Así votaron los legisladores de Salta las leyes Garrahan y de Financiamiento Universitario

Intensa e igualmente tensa fue la maratónica sesión que hubo este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación donde, entre varios asuntos incluidos en el temario de los legisladores, sobresalieron la aprobación de la Ley Garrahan y la de Financiamiento Universitario.

Sobre esta última, la Cámara Baja aprobó con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, el proyecto de ley que establece una actualización automática por inflación del financiamiento para las universidades nacionales, la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes y el incremento de las becas estudiantiles.

Dicho proyecto propone actualizar por inflación automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación, ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.

¿Cómo fue la votación de los legisladores salteños? En positivo, el proyecto contó con el apoyo de los diputados nacionales Pablo Outes, Pamela Calletti, Yolanda Vega y Emiliano Estrada. Quienes no acompañaron el proyecto fueron Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapatta.

Con respecto al otro tema, Diputados también aprobó el proyecto de ley de Emergencia del Hospital Garrahan, el cual ahora será enviado al Senado. La iniciativa obtuvo 159 votos a favor y 67 en contra en la votación en general.

La propuesta, además de declarar la emergencia pediátrica y de las residencias por un año, tiene un artículo que da marcha atrás con el nuevo régimen de becas optativas para las residencias creado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

¿Y los votos de los salteños? Para este caso, se repite el patrón de los sufragios positivos como negativos, contando la ley con la adhesión de Outes, Calletti, Vega y Estrada, no así con los votos de Orozco, Moreno y Zapatta respectivamente.