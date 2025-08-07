Se constituyó Fuerza Patria en Salta, con Urtubey y Leavy a la cabeza

A horas del cierre del plazo para la presentación de Alianzas para las elecciones legislativas nacionales de Octubre, ya se conoció el nombre y quiénes conforman uno de los espacios que presentarán sus candidatos a Senadores y Diputados Nacionales por Salta el próximo 17 de Agosto.

"Fuerza Patria" se llama el espacio local que se presentó en Salta y que sigue como en muchas otras jurisdicciones los mismos lineamientos de competir contra la coalición libertaria del presidente Javier Milei. Los principales referentes nacionales de este espacio son Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

En Salta este frente estará conformado por los siguientes partidos y agrupaciones políticas: Partido Justicialista, Partido de la Victoria, Partido Kolina, Partido Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Instrumento Electoral para la Unidad Popular, Partido Igualar, Partido Representar, Partido de la Educación de la Cultura y el Trabajo, Partido Felicidad y Partido Patria sin Frontera.

Juan Manuel Urtubey y Sergio Leavy son dos de las principales figuras de este espacio político en Salta, y habrá que esperar para conocer cómo quedan definidas las candidaturas en acuerdo con muchos otros dirigentes progresistas que comparten ideas en este mismo espacio.